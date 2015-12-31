Rusya'da domatesin tanesi 6 liraya kadar yükseldi!

Türkiye'den domates alımını durduran Ruslar, domatesi artık tane ile satmaya başladı. Fiyatlar ise hızlı bir şekilde arttı. Dün Rusya'daki bir marketten çekilen görüntüye göre domatesin tanesi 145 ruble yani yaklaşık 6 TL'ye satılıyor.

Rusya'nın, Türkiye'ye yönelik ekonomik tedbirleri kapsamında birçok meyve, sebze ve et ürününün Rusya'ya girişi 1 Ocak 2016 itibarıyla tamamen yasaklanacak.



Yeni Şafak'ın haberine göre, Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından, Rusya'nın Türkiye'ye yaptırımları çoğunlukla meyve ve sebze ürünlerini kapsıyor.

Domatesin tanesi 6 TL uyguladığı ambargo ile Türkiye ekonomisini zora sokmak isteyen Rusya'da domatesin kilosu 560 ruble yani 23,5 TL oldu. Dün Rusya'daki bir markette çekilen fotoğraf Rus halkının domatesi artık tane olarak aldığını da gösterdi. 260 gram gelen bir domates 6 TL'den satılıyor. Marketlerden taneyle domates almaya başlayan Ruslar ekonomik açıdan zor günler yaşıyor. Türkiye, Rusya'ya 2015'in 10 ayında yaklaşık 300 bin ton domates, 255 bin ton narenciye, 20 bin ton beyaz et ve 36 bin ton tuz ihraç etmişti.