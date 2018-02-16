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Dünya

Rusya'dan yeni 'domates' açıklaması

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya, Türkiye'den domates satın almayı durdurmuştu

16 Şubat 2018 19:25

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'den alınacak domates kotasının 50 ton olduğunu belirterek bu kotayı  genişletmeyi şu anda gerek görmediklerini söyledi.

Rusya Yatırım Forumu'nda Tkaçev, Türkiye'den alımına izin verilen domateslerin miktarına ilişkin kotayı genişletmeyi planlayıp planlamadıkları sorusu karşısında, "Kararımızı duruma göre belirleyeceğiz. Fakat şu anda kotayı genişletmeye gerek görmüyoruz" dedi.

"Şu ana kadar 5 bin ton Türk domatesi sevk edildi"

Sputnik'te yer alan habere göre,  Türk üreticiler için Rusya'ya sevk edebilecekleri domateslerin kotasının 50 bin ton olarak belirlendiğini fakat bu kotanın doldurulması için bir zaman aralığı belirlenmediğini anımsatan Tkaçev, şöyle devam etti: "Şu ana kadar 5 bin ton Türk domatesi sevk edildi. Bu, 45 bin ton domates daha sevk edebilecekleri anlamına geliyor."

Domates, Türk F16'larının bir Rus uçağını düşürmesi sonrası Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu bir dizi tarım ürününden biriydi. Türkiye'de üretilen domateslere yönelik yasak, neredeyse iki yıl sonra geçen yıl kaldırılmıştı.

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