Rusya'dan 'yaptırım' tepkisi: ABD ticaret savaşı ilan etti

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Rusya’ya yönelik yasalaşan yeni yaptırımlar nedeniyle ABD ile ilişkilerin düzelme ihtimalinin artık kalmadığını söyledi. Medvedev, “ABD, bu yaptırım hamlesiyle Rusya’ya yönelik tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattı” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre Medvedev, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Rusya’ya yönelik yeni yaptırım tasarısının ABD Başkanı tarafından imzalanmasının birkaç sonucu var. Öncelikle, yeni ABD idaresiyle ilişkilerimizi iyileştirme umudunun sonu geldi. İkincisi Rusya’ya kapsamlı ticaret savaşı ilan edildi. Üçüncüsü, Trump idaresi, icra yetkilerini en aşağılayıcı biçimde Kongre’ye devrederek güçsüzlüğünü sergiledi. Bu, ABD siyasi çevrelerindeki güç dengesini değiştiriyor” dedi.

“Pragmatik yaklaşım üstün geldi”

Trump’ın ABD içindeki mücadeleyi kaybettiğini belirten Medvedev, şöyle dedi: “Başkan yeni yaptırımlardan memnun değil ama imzalamak zorunda kaldı. Yeni yaptırım konusu öncelikle Trump’ı yerine koyma yöntemi olarak ortaya çıktı. Nihai amacı Trump’ın azledilmesi olan yeni girişimler olacak. Onlara göre sistem dışı oyuncu yok edilmeli. Bununla birlikte ABD iş dünyasının çıkarları tamamen görmezden geliniyor. Siyaset, pragmatik yaklaşıma üstün geldi. Rusya karşıtı histeri, ABD’nin sadece dış değil iç politikasının önemli parçası haline geldi.”

Yaptırım rejiminin kodlandığını ve bir mucize gerçekleştirilmezse onlarca yıl devam edeceğini belirten Medvedev, şu yorumda bulundu:

“Üstelik Jackson-Vanik kanununa göre çok daha sert olacak çünkü kapsamlı bir nitelik taşıyor ve Kongre’nin onayı olmadan Başkan’ın özel emriyle iptal edilemez. Böylelikle Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler, Kongre üyeleri ve Başkan’ın kimliğine bağlı olmadan oldukça gergin olacak. Uluslararası kurum ve mahkemelerde uzun tartışmalar bizi bekliyor. Uluslararası gerilim giderek güçlenecek. Önemli uluslararası sorunların çözümünden vazgeçilecek.”

“Son yıllarda bunu yapmayı öğrendik”

Bu yaptırımların Rusya için sonuçlarını da değerlendiren Medvedev, şunları ifade etti: “Öncelikle kendi gücümüze güvenerek sakin bir biçimde ekonomimizi ve sosyal alanı geliştirmeye, ithali ikame etmekle uğraşmaya, ülkemizin en önemli sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Son yıllarda bunu yapmayı öğrendik. Neredeyse tüm finansal pazarların kapalı olması, yabancı kredi kurumlar ile yatırımcıların üçüncü taraf ve ülkelere yaptırım geleceği korkusuyla Rusya’ya yatırım yapmaktan çekinmesi koşullarında çalışmaya alıştık. Tüm bu yaptırımlar genel olarak anlamsız olsa da işimize yaradı. Biz başaracağız.”

ABD Kongresi Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulamak için harekete geçmişti.

Kongrenin oylamadan sonra desteğini alan yasa, ABD Başl-kanı Donald Trump tarafından da onaylandı.

Yasa Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle uygulanan Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırıyor. Diğer yandan 2016'daki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya'ya yeni yaptırımlar da getiriyor.

Yasa Rusya'nın demiryolu, gemicilik, metal ve madencilik gibi kilit sektörlerini de hedef alıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda Rusya'daki petrol şirketleriyle iş yapan şirketlere de kısıtlamalar gelecek.