Rusya'dan Ukrayna'ya 'insani operasyon'

Rusya, Ukrayna'nın doğusuna 280 kamyondan oluşan bir yardım konvoyu gönderdi.
Rus haber ajansı Itar Tass, yardım malzemesi yüklü konvoyun başkent Moskova'dan yola çıktığını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, insani yardım operasyonu için Ukraynalı yetkililerden onay alındığını söyledi.
Ayrılıkçılarla Kiev'e bağlı birlikler arasındaki çatışmalar, özellikle Donetsk ve Luhansk'ta içecek su ve gıda maddesi sıkıntısı çekilmesine yol açıyor.
Ukrayna, bölgeye gönderilecek insani yardım konvoyuna, operasyonun Kızıl Haç'ın koordinasyonunda yürütülmesi şartıyla onay vermişti.
Kiev'den yapılan açıklamalarda, Rusya'nın insani yardım kisvesi altında çatışma bölgesine asker göndermesinden endişe edildiği vurgulanmıştı.