Rusya, "Türkiye Cenevre'ye katılmayacak" dedi, Cumhurbaşkanlığı yalanladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "PYD davet edilirse Cenevre'yi boykot ederiz" açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Mihail Bogdanov, yapılan açıklamaya bir anlam veremediklerini belirterek, "Ankara’nın, Suriye görüşmelerine katılması öngörülmüyor" dedi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; Bogdanov, bir gazetecinin Ankara'nın söz konusu açıklamasıyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi: “Anlayamıyorum. Nasıl Moskova, Washington ve Riyad bu görüşmelere katılmıyorsa Ankara da burada yer almıyor, katılmıyor. Dolayısıyla olayın Ankara ile bir alakası yok.” dedi.

Diğer taraftan hazırlık çalışmalarından BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın sorumlu olduğunu hatırlatan Bogdanov, “Bu Suriye görüşmeleri. Suriyelilerin kendisi kimlerin katılıp katılmayacağı konusunda karar vermeli. Sonuçta muhalefet heyetinin oluşturulmasından Ankara veya Rusya sorumlu değil. Bu sorumluluk De Mistura’ya ait” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Borgodav'un söylemlerini yalanlayarak, "Türkiye, Cenevre'de en üst düzeyde temsil edilecek"



