Rusya’dan Türkiye’ye PYD suçlaması



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi Cenevre'de yeniden başlaması planlanan Suriye görüşmelerine Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) katılması için BM'ye çağrıda bulundu. Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın bu yönde bir karar alacağına inandığını belirterek, “Bu grubun katılımı olmadan görüşmelere başlanması, uluslararası toplumun zayıflığının bir işareti olacaktır” diye konuştu.

Lavrov, Suriye'de anayasal reform ve seçimlere hazırlık amacıyla yeni bir hükümet yapısı oluşturmak üzere yürütülen görüşmelerin Kürtler olmadan gerçekleştirilmesinin ‘Suriye'de yaşayan büyük ve önemli bir grubun hakları açısından son derece ciddi bir ihlâl olacağını' savundu.

‘Türkiye'nin ültimatomu'

Kürtlerin hem ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon hem de Rusya'nın müttefiki olduğuna ve Suriye nüfusunun en az yüzde 15'ini oluşturduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı, PYD'yi terörist örgüt olarak gören Türkiye'yi de eleştirdi.

Lavrov, “PYD'li Kürtler'in görüşmelere davet edilmesini bir tek Türkiye bloke ediyor. Bu bir ültimatomdur” diye konuştu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura cuma günü Rus RIA Novosti haber ajansına verdiği demeçte görüşmeler için ‘yeni davetiyeler göndermediklerini' belirtmişti. PYD, Türkiye'nin baskısı üzerine Cenevre'de şubat ayında başlayan ilk tur görüşmelere de davet edilmemişti.

Cenevre'de 14 Mart'ta başlayacak yeni tur görüşmelerin en fazla on gün süreceği ve ilk turda olduğu gibi tarafların dolaylı olarak görüşecekleri açıklanmıştı. Staffan de Mistura, yeni tur görüşmelerde 18 ay içinde seçimlere gidilmesi ve yeni bir anayasa oluşturulması konularına odaklanılacağını bildirmişti.

YMK görüşmelere katılıyor

Diğer yandan Suriye'deki en önemli muhalif grup olarak kabul edilen Yüksek Müzakere Konseyi (YMK), uzun süren istişarelerin ardından Cenevre görüşmelerine katılacağını açıkladı. YMK Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Beşar Esad yönetimiyle bir anlaşmaya varma şansını yüksek görmediklerini belirterek, “Yönetimin suçlar işlediğini ve önümüzdeki aşamada hava ve karada gerilimi tırmandırma peşinde olduğunu biliyoruz” diye konuştu.