Rusya'dan Türkiye'ye makarna ve ekmek zammı geliyor

Türkiye, en büyük alıcı olduğu Rusya’nın hububat ihracatına ek vergi getirmesinin şokunu yaşıyor. Türkiye’nin ithal buğday alımının yarısından fazlasını karşıladığı Rusya’nın ek vergisi ithalat maliyetini arttıracak ekmek ve makarna fiyatlarını vuracak.

Türkiye’nin hububat ithalatının yarısından fazlasını karşılayan Rusya ihracata ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin yılın ilk on ayındaki 1.8 milyar dolarlık hububat ithalatının 1 milyar doları Rusya’dan yapıldı. Rusya’nın ek vergi koyması ithalatın maliyetini arttırdığı gibi iç piyasada da fiyatları vuracak. Özellikle un ve makarna sanayicilerinin kullandığı ithal buğdayın maliyetinin artması tüm ekmek ve makarna fiyatlarında kendini gösterecek. Başbakan Dmitry Medvedev hükümet yetkilileri ile yaptığı toplantıda, bu yılki yüksek hububat rekoltesine karşılık rublenin değerindeki keskin oynamalar ve dünya piyasalarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle ihracatın sert şekilde yükseldiğini ve ülkenin stoklarına sahip çıkması gerektiğini belirtti. Rusya buna göre geçen hafta başlatılan gayrı resmi ihracat sınırlamalarının kapsamını genişletmeye ve iç ihtiyaçlarını garanti altına almaya çalışıyor.

24 saatte tamamlanacak

Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Medvedev ve yetkililerle yaptığı toplantıda, “İhracat vergisi hakkında karar için bir tasarı hazırlayacağız, 24 saat içinde tamamlanacak” dedi. Medvedev, onaylaması için Dvorkovich’in tasarıyı teslim etmesini istedi. Sektör kaynakları Rusya’nın ihraç edilecek buğdayın demiryolu yüklemelerini geçen hafta kestiğini belirttiler. Buna göre demiryoluyla taşıma için yapılan yüklemeler 17 Aralık itibariyle süresiz olarak durduruldu. Ülkede demiryolu taşımacılığından yetkili tek kurum olan kamu kurumu Rusya Demiryolları konu hakkında yorum yapmadı. Bundan önce de kamu gıda güvenliği kurumu ihraç edilecek hububatın sıkı denetime alarak bir hububatın ihracatını kısmen engellemişti.

Türkiye’nin Rusya’dan hububat ithalatı yıllara göre artış gösterdi. 2010 yılında 387 milyon dolar olan ihracat 2013’te 1 milyar dolara çıktı. 2013’ün tamamında Türkiye 2 milyar dolarlık hububat ithalatı gerçekleştirdi. İlk on ayda ise 1.8 milyar dolarlık ithalat yapıldı. 1 milyar doları ise Rusya’dan. Ek vergi Rusya’nın en büyük müşterilerinden olan Türkiye’nin hububat ithalatının maliyetini arttıracak.

28 milyon ton hububat ihracı

Rusya iç piyasanın gereksinimleri kenara ayırdığında 28 milyon ton hububat ihraç edebiliyor. Dvorkovich’in verdiği bilgiye göre 1 Temmuz’da başlayan 2014/2015 ürün yılında 21 milyon ton ürün ihraç edildi. Türkiye, Mısır ile birlikte Rusya’dan en yüksek miktarda buğday alan ülkeler arasında bulunuyor. Rusya daha önce 2008 yılında buğday ihracatına vergi getirmişti.