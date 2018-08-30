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Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması

"Vize konularının görüşülmesi için..."

30 Ağustos 2018 14:59

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Maria Zaharova, Rusya ve Türkiye’nin bazı kategorideki vatandaşlar için vize rejiminin kolaylaştırılmasına yönelik görüşmelerinin sonbaharda planlandığını açıkladı.

Zaharova yaptığı açıklamada, “Vize konularının görüşülmesi için en uygun profesyonel alan konsolosluk sorunlarından sorumlu uzmanların ikili görüşmeleridir. Uzmanların bu yöndeki görüşmesi sonbaharda planlanıyor” dedi.

Zaharova, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucunda çeşitli kategorideki vatandaşlar için karşılıklı olarak seyahat rejiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili anlaşmaların gerçekleştirilmesi mekanizmasının oluşturulmasına karar verildiğini anımsattı.

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