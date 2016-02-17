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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan Türkiye'ye 'hukuksuzluk' suçlaması

Rusya, Suriye'deki YPG mevzilerini vuran Türkiye'yi hukuk dışı davranmakla suçladı.

17 Şubat 2016 13:43


Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki obüs ateşi açmasının ‘hukuksuzluk' olduğu belirtildi.

Resmi Rus haber ajansı RIA'nın bildirdiğine göre Dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Türkiye – Suriye sınırında cereyan edenler tamamen hukuk dışıdır" dedi.

Sözcü Türkiye'nin sınır boyundaki yerleşim merkezlerini bombaladığını ve bu bölgeden para, insan ve malzeme sevk ettiğini belirtti.

Türk topçusu geçtiğimiz günlerde, Halep ile Türkiye arasındaki bağlantıyı kesmeye çalıştığı gerekçesiyle Kürt Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) mevzilerini bombalamıştı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG, Suriye hükümet kuvvetlerinin diğer muhalif gruplar karşısında başarılı olmasından yararlanarak Türkiye sınırındaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

ABD'den YPG'ye uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, terör örgütü YPG güçlerinin Azez ve Afrin bölgesinde yaptığı saldırıların "zarar verici" olduğunu belirterek, YPG’ye Türkiye ve diğer Arap muhalif güçlerle gerilimi yükseltecek hareketlerden kaçınması için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Toner, Halep’in kuzeyindeki Azez’de Rusların havadan, YPG’nin ise karadan saldırılarını değerlendirdiği açıklamasında ‘YPG'nin zarar verici hareketlerde bulunduğu ve DAEŞ’i ortadan kaldırmak için gösterilen ortak mücadeleyi baltaladığı' ifadesini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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