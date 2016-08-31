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Deutsche Welle

Rusya'dan Türkiye'ye Fırat Kalkanı uyarısı

Türk ve Rus dışişleri bakanları Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonunu görüştü. Rusya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonla ilgili endişeli olduğunu Ankara'ya iletti.

31 Ağustos 2016 23:24


Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri bildirildi. Görüşme sonrası Moskova'dan yapılan açıklamada, Lavrov'un Türkiye ve Türk ordusu tarafından Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'deki operasyonlarıyla ilgili endişelerini mevkidaşı Çavuşoğlu'na ilettiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'yi IŞİD'le mücadele eden muhalifler ve Suriyeli Kürtlerin dahil olduğu etnik gruplara saldırı düzenlemekten kaçınmaya çağırdı. Zaharova, tüm tarafları Suriye'deki terörist gruplarla mücadele etmeye çağırdıklarını kaydetti.

Ankara'dan yapılan açıklamada da operasyonla ilgili Lavrov'un bilgilendirildiği belirtildi. Ankara, Moskova'ya IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonların başarılı şekilde sürdürüldüğü ve Suriyeli muhalif unsurların IŞİD'e karşı ilerleme kaydettiğinin aktarıldığı ifade edildi. Görüşmede ikili ilişkilerin de ele alındığı, bakanların en kısa süre içinde yeniden biraraya gelmeyi kararlaştırdığı da kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da cumartesi günü Çin'de G20 Zirvesi çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le biraraya gelmesi planlanıyor. Putin ve Erdoğan, uçak krizi sonrasında ilk kez 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da görüşmüştü. 1,5 saatlik yüz yüze görüşmenin ardından ortak açıklama yapan liderler, ilişkilerin eski haline dönmesini istediklerini dile getirmişti. Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları peyderpey kaldıran Rusya, son olarak hafta sonu Türkiye'ye charter seferleri yasağının kaldırıldığını duyurmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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