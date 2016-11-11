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Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz uyarısı

Ukrayna üzerinden Avrupa ve Türkiye'ye iletilen doğalgazın sevkiyatında kış döneminde sıkıntılar olabileceği ifade edildi

11 Kasım 2016 02:04

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, kış mevsiminde Ukrayna üzerinden Avrupa ve Türkiye'ye yapılan doğalgaz sevkiyatıyla ilgili risklerin bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa ve Türkiye'ye iletilen doğalgazın sevkiyatında kış döneminde sıkıntılar olabileceğini belirtti. 

Ukrayna'nın kış öncesinde yeteri kadar doğalgaz depolayamadığını öne süren Aleksandr Novak, "Şu anda da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında devam ediyor. Bu nedenle iletilen gazla ilgili bazı riskler var." dedi. 

Novak, bir süre önce yaptığı açıklamada da Ukrayna'nın kış döneminde doğalgazsıkıntısı yaşamaması için depolarına 2 milyar metreküp doğalgaz ilave etmesi gerektiğini savunmuştu. 

Avrupa gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini, Türkiye ise tükettiği gazın yaklaşık yüzde 30'unu Ukrayna üzerinden gelen boru hatlarıyla ithal ediyor. 

 

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