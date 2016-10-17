Rusya'dan 'Türkiye'ye doğalgaz indirimi' açıklaması

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye için doğalgaz indiriminin tüketim hacmine bağlı olacağını ve bunun formülünün oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Novak "Rossiya 24" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye indirim sağlanacak. Bu indirim doğalgazın tüketim hacmine bağlı olacak. Ayrıca indirim konusunda bugün sadece prensiplerle belirlenmiş indirim formülün oluşturulması gerekiyor. Genel olarak biz ilerlemeye hazırız. Şirketlerimiz arasındaki çalışmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.