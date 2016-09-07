Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Suriye'yi daha da istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçının

Rus Dışişleri Bakanlığı, 'Türk askerleri ve destekledikleri silahlı muhalif güçlerin Suriye'deki operasyonlarını genişletmelerinden endişe duyulduğu'nu belirten bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Ankara'ya, kısa vadeli askeri-taktik amaçların üstünde tutması ve Suriye'deki durumu daha da istikrarsızlaştırabilecek her türlü adımdan kaçınması çağrısında bulunuyoruz" denildi.



Türkiye'nin eylemlerini, Suriye'nin meşru hükümetinin izni ve BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle bu eylemler Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü şüphe altında bırakıyor. Şam'ın bu konudaki tavrı adil ve uluslararası hukuk açısından haklıdır" denildi.

'Krizin aşılmasını kısa vadeli askeri amaçların üzerinde tutun'



Sputnik News’ta yer alan habere göre, açıklamada "Türkiye'nin eylemlerinin, Suriye'deki —zaten hiç kolay olamayan- askeri ve politik durumu daha da karmaşıklaştırabileceğine ve bu ülkedeki ateşkesin sağlamlaştırılmasına, insani durumun iyileştirilmesine ve krizin aşılmasına yönelik uluslararası çabalara olumsuz etki edebileceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.



Ayrıca "Ankara'ya bu görevleri, kısa vadeli askeri-taktik amaçların üstünde tutması ve Suriye'deki durumu daha da istikrarsızlaştırabilecek her türlü adımdan kaçınması çağrısında bulunuyoruz" vurgusu yapıldı.



