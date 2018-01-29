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Dünya

Rusya'dan "Türkiye'de Zika virüsüne rastlandı" uyarısı

Yapılan açıkalmada virüsün Karadeniz'in kuzey sahillerine yayılabileceği belirtildi

29 Ocak 2018 15:08

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rus turistleri Türkiye'nin sahil bölgelerinde Zika virüsü taşıyan sineklerin tespit edildiği yönünde uyarıda bulundu.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Sağlık Bakanlığı'na göre, sahil bölgelerindeki Artvin, Rize ve Trabzon kentlerinde Zika virüsü taşıyan sineklere rastlandı" ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl da Küba'ya seyahat ettikten sonra Türkiye'ye dönen dört kişide de Zika virüsüne rastlandığı aktarılan açıklamada, sineklerin ülkenin orta kısımlarına ve Karadeniz'in kuzey sahillerine de yayılabileceği belirtildi.

Açıklamada Türkiye tatili planları sırasında tüm bu koşulların göz önünde bulundurulması gerektiği ve yetkililerin konuyla ilgili tedbir aldığı da aktarıldı.

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