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Dünya

Rusya'dan Türk vatandaşları için vize açıklaması

"Moskova bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı getirmeye hazır"

12 Ağustos 2018 18:38

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta gerçekleştireceği Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama yapan bakanlık, Lavrov'un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşmenin konularından bir tanesinin de iki ülkenin vatandaşlarına seyahat kolaylığının sağlanması olduğunu kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında, "İki ülkenin vatandaşlarına seyahat kolaylığının sağlanmasıyla ilgili beklentilerin ele alınması planlanıyor. Bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı getirmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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