Rusya'dan Türk şirketlere yasak

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye merkezli firmalar için Rusya'da yasaklanan faaliyet listesini belirleyen kararnameyi imzaladı. Listenin içindeki inşaat ve turizm sektöründeki yasakların dikkat çektiği belirtildi.

Yapılan açıklamalarda, Türk firmalarının Rusya'da sürdürmesi yasaklanan faaliyetler listesinin kararname yürürlüğe girmeden önce imzalanan kontratları kapsamadığının altı çizildi.

DHA'nın haberine göre Rusya Bakanlar Kurulu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İmzalanan kararnameyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkisi altında bulunan kuruluşların ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kontrol edilen kuruluşların 1 Ocak 2016'dan itibaren Rusya'da yürütmesi yasak olan çalışma (hizmet) çeşitleri belirlendi" denildi.

Hükümetin yaptığı açıklamaya göre, listede öncelikle bina inşaatı, mimarlık ve mühendislik tasarımı alanındaki faaliyetler, araştırma ve analiz çalışmaları, turistik acente faaliyetleri, otelcilik faaliyetleri, devlet ihtiyaçları için hizmet veren kuruluşlar ve kerestecilik yer aldı. Rusya'daki Türk şirketleri için yasak listesine tur acentaları, oteller ve devlet ihtiyaçları için hizmet veren kuruluşlar dahil edildi.

İzinli 53 şirketin listesi de açıklandı

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in onayladığı listeye ilişkin hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkurdistan, Kırım, Tataristan, Krasnodar, Vladimir, Kaluga, Moskova, Nijniy Novgorod, Samara ve Tümen gibi bölgelerde iş yapan 53 şirketin, Türkiye’ye uygulanan yaptırımların kapsamı dışında bırakılarak, önümüzdeki yıl da Türk işçi çalıştırabilmelerini izin verildi.

Söz konusu şirketlerin isimleri şöyle:

"Denizbank (Moskova), Prokons (Novoivanovskoe), Rönesans İnşaat (Moskova ve Saint Petersburg), AKOM (Samara), Almar Kaspian (Mahaçkala), Renault (Moskova), Krasnaya Polyana Ticaret Bölgesi (Soçi), Amara (Tataristan), Ant Yapı (Moskova), ANTTEK (Moskova), BEKO (Vladimirskaya), BOES İnşaat (Moskova), Vira (Saint Petersburg), VirKraft Mühendislik (Moskova), Vitra Tesisat ve Vitra Fayans (Moskova), Garant İnşaat (Kırım), Gemont (Kazan), Delta İnşaat (Moskova), Delta Köprü İnşaat (Moskova), Alabuga (Tataristan), DizaynRus (Tataristan), EAE (Vladimirskaya), Eurotek (Lipetsk), Kastamonu Entegre Kereste Sanayisi (Tataristan), Kiparis 2 (Kırım), Marashstroy (Nijniy Novgorod), Polistroykapital (Kazan), Pro Akva (Moskova), RASEN International (Moskova), Rönesans Ağır Sanayi (Saint Petersburg), RenServis (Saint Petersburg), RenStroydetal (Saint Petersburg), RosTurPlast (Moskova), RM Stroy (Tataristan), SGS (Moskova), Stroyplast (Kaluga), Strateji İnşaat (Volgagrad), Trimorya (Moskova), Philip Morris (Moskova), Ford (Tataristan), Hayat Kimya (Tataristan), Energo-Stroy (Saint Petersburg), ESTA İnşaat (Moskova), Ant Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Türkiye-Moskova), ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (Türkiye-Moskova), Monart İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi (Moskova), IC İçtaş İnşaat (Saint Petersburg), Yamata Endüstriyel Projeler İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Volgagrad, Tümen ve Salehard bölgeleri) ve Pondera İnşaat Elektrik ve Mekanik İşleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Türkiye-Başkürdüstan)."