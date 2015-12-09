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Spor

Rusya'dan Türk bayrağı yakan Spartak Moskova'ya para cezası

Spartak Moskova taraftarlarının davranışı, "ırkçılık ve nefret içerikli" hareket olarak tanımlandı

09 Aralık 2015 23:55

Rusya Futbol Federasyonu, taraftarının Türk bayrağı yakması gerekçesiyle Spartak Moskova'ya 1320 Euro para cezası verdi. Federasyon, Spartak Moskova taraftarlarının davranışı, "ırkçılık ve nefret içerikli" hareket olarak tanımladı.

Rusya Premier Lig'de geçen hafta oynanan karşılaşmada tribünlerde Türk bayrağının yakılması gerekçesiyle Spartak Moskova'ya 100 bin ruble (1320 avro) para cezası verildi. 

Rusya Futbol Federasyonu'nda yapılan açıklamada, ligin 18. haftasında Spartak Moskova'nın konuk ettiği Krylya Sovetov'u 1-0 yendiği karşılaşma sırasında yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi ekibe bazı cezalar verildiği belirtildi. 

Açıklamada, Spartak Moskova taraftarının karşılaşma sırasındaki "ırkçılık ve nefret içerikli" uygunsuz hareketleri nedeniyle 100 bin ruble (1320 avro) para cezasına çarptırıldığı ve hareketlerin tekrarlanması halinde daha ağır yaptırımların uygulanacağı belirtildi. 

Spartak Moskova tribünleri, maç öncesinde Türk bayrağı yakmıştı. Ev sahibi ekibe, tribünlerde meşale yakılması nedeniyle de aynı miktarda para cezası verildi. 

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