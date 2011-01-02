-RUSYA'DAN TU-154'LERE UÇUŞ YASAĞI MOSKOVA (A.A) - 02.01.2011 - Rusya Ulaştırma İdaresi Kurumu, TU-154 tipi yolcu uçağındaki yangın ve patlamanın nedeni belirleninceye kadar havayolları şirketlerinden bu tipteki uçakların seferlerinde kullanılmamasını istedi. Kurumun talebi, Sibirya bölgesindeki Surgut kentinde dün kalkış için pistte ilerleyen yolcu uçağında çıkan yangın ve sonrasındaki patlamada 3 kişinin ölmesinin ardından geldi ancak bu talebin bağlayıcılığı olup olmadığı bilinmiyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 10'u ağır, 43 kişi yaralanmıştı. Müfettişlerin, uçuş kayıtlarını bulduğu ve yakıt örneği aldığı kaydedildi. Rus yapımı, orta menzilli, üç motorlu Tupolev Tu-154'ler, Rusya'da iç seferlerde en çok kullanılan uçaklardan biri.