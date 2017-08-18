Rusya'dan Trump'a: Venezuela'ya güç kullanma tehditleri kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da yaşanan olaylarla ilgili 'askeri seçeneğin' izlenebileceği yönündeki sözlerini değerlendi. Zaharova, Venezuela'da güç kullanma tehditlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zaharova, haftalık basın toplantısında Trump'ın sözleriyle ilgili bir soruyu yanıtladı. Venezüella'da hükümet ve muhalefet destekçileri arasındaki gerilimin azalmaya başladığına dair ilk emarelerin görüldüğünü kaydeden Zaharova, bu ülkeye yönelik yaptırım ve güç kullanma tehditlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'Uluslararası hukuk ilkeleriyle çelişiyor'

Zaharova, "Askeri güç kullanımı tehditleri, yaptırımlardan daha fazla kabul edilemez bir husus. Bu tür açıklamalar, uluslararası hukuk ilkeleriyle çelişiyor. Açıklamaların sadece başkent Caracas'a yönelik değil, bölgenin tamamına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Bu tutum yıkıcı etkiye sahip'

Söz konusu tutumların ilk olarak halkın en kırılgan kesimlerini etkileyeceğini kaydeden Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü: "Venezüella'da ortaya çıkmakta olan yeni siyasi gerçeklikleri fark etmeyen bazı dünya liderlerinin tutumunun endişeye yol açmaması imkansız. Ülkedeki duruma istikrarsızlık kazandırma, Venezüella yönetimine baskı uygulama konusundaki devam eden girişimler, son derece yıkıcı bir etkiye sahip. Zira bunlar, kurulmakta olan zayıf dengeyi tehdit ediyor"

Trump ne demişti?

Trump hafta sonu yaptığı açıklamada, "Dünyanın bize uzak bölgelerinde askerlerimiz var fakat Venezüella bize uzak değil, çok yakınımızda. İnsanlar orada acı çekiyor ve ölüyor. Askeri seçenek dahil birçok seçeneğimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamalarına Latin Amerika ülkelerinden de tepki gelmişti.

​Venezüella'da bir süredir Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı eylemler gerçekleşiyordu.

Venezüella hükümeti, ülkedeki eylemlerin ABD destekli olduğunu savunuyordu.