Rusya'dan Trump'a 'orta ve kısa menzilli füze' yanıtı: Çok tehlikeli bir adım

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1987’de Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekileceği yönündeki açıklamasına "Çok tehlikeli bir adım” ifadesiyle yanıt verdi.

Trump, Rusya'nın "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması"nı ihlal ettiğini belirterek anlaşmadan çekileceğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Trump’ın açıklamasını "Çok tehlikeli bir adım” diyerek yorumladı. Trump'ın söz konusu açıklaması ve 'ABD'nin şantaj girişimlerinden endişe duyduklarını’ dile getiren Ryabkov, 'Moskova'yı stratejik istikrar konusunda taviz vermeye ikna etmeye çalışan Washington'ın bu eylemlerini kınadı.

Ryabkov, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair suçlamaların ise temelsiz olduğunu öne sürdü, bu suçlamalarla ABD'nin kendi ihlallerini örtbas etmeye çalışıyor izlenimi yarattığını iddia etti.

"Askeri seçenekler dahil..."

ABD'nin anlaşmalardan tek taraflı olarak çekilmesi halinde Rusya'nın askeri seçenekler de dahil bir dizi karşı önlem alacağını vurgulayan Rybakov, Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması ile ilgili sorunların çözülmesi için ABD ile diyalogda ısrarcı olacaklarını da belirtti.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füzesi almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.