Rusya'dan tepki: Trump Yönetimi güçsüz olduğunu gösterdi

ABD Kongresi'nin geçtiğimiz hafta onay verdiği Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara, ABD Başkanı Donald Trump da imzasını koydu.

Trump, bir hafta beklettikten sonra onay verdiği yaptırım paketini sert dile eleştirmekten geri durmadı.

Göreve geldiği günden bu yana Moskova Yönetimi ile yakın ilişkiler kurma çabasında olan Trump, yaptırım kararı için "ciddi ölçüde kusurlu bir tasarı" değerlendirmesini yaptı. Trump, kongreden ezici çoğunlukla çıktığı için başkanın vetosunu etkisiz kılan kararın yetkilerini gasp ettiğini de savundu.

Kremlin'den sert tepki

Trump'ın onay vermek zorunda kaldığı yaptırımlara Moskova'nın tepkisini dile getirense Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev oldu. Medvedev, "Trump Yönetimi tamamen güçsüz olduğunu göstermiştir" dedi.

Yeni yaptırımları devreye sokmanın ticaret savaşına eş değer olduğunu belirten Medvedev, "Bu yaptırımlar Trump Yönetimi ile daha iyi ilişkiler kurma umudunun sona erdiği anlamına geliyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da karşılık vermek amacıyla gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Rusya, Kongre onayı sonrası ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını düşürmesini istemişti. Ayrıca ABD'ye ait iki tesis kapatılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise konuyu görüşmek üzere hafta sonu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geleceğini açıkladı. Tillerson, yaptırım kararının iki ülke arasındaki buzların eritilmesini zorlaştırdığına dikkat çekti.

Yaptırım kararı neleri içeriyor?

ABD Kongresi'nin ezici çoğunlukla onay verdiği tasarı, Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğu yönündeki iddialara ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhakına tepki amacıyla hazırlandı.

Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yasa, ABD Başkanı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmasını zorlaştıran bir hüküm de içeriyor.

ABD Kongresi'nin çoğunluğunu Trump'ın da dahil olduğu Cumhuriyetçiler oluşturuyor. Ancak, böyle bir yasanın çıkması Trump'ın Rusya politikasına yönelik Kongre'de güvensizliğin hakim olduğu yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Trump'ın imzasını koyduğu yaptırım paketinde İran ve Kuzey Kore'ye yönelik önlemler de yer alıyor.

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AP,Reuters,ÖA/CÖ