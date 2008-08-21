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Dünya

Rusya'dan 'tanıma' hazırlığı

Rusya, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımaya hazırlanıyor.

21 Ağustos 2008 03:00

Rus parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi Başkanı Sergey Mironov, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımaya hazır olduklarını söyledi.

Rus haber ajansı RİA Novosti, Mironov'un, Federasyon Konseyi üyelerinin topladığı yardımların Güney Osetya'ya gönderilmesi için gittiği Kuzey Osetya'da yaptığı açıklamada, Federasyon Konseyi'nin Güney Osetya ve Abhazya halklarının isteği olan bağımsızlık taleplerini tanımaya hazır olduğunu söylediğini duyurdu.

Mironov, ''Eğer bu cumhuriyetlerde yaşayan insanlar istiyorsa ve Rusya Devlet Başkanı da bu yönde karar alırsa Federasyon Konseyi Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlık statüsünü tanımaya hazır'' dedi.

Güney Osetya'da barışçıl bir yaşamın artık güvence altına alındığına dair bir kuşkusunun olmadığını ifade eden Mironov, ''Güney Osetya halkının barış içinde yaşamasını kimse engelleyemeyecek'' diye konuştu.

Bu arada Rus haber ajansı İtar-Tass, Abhazya Başkanı Sergey Bagapş'ın Rusya Federasyonu'nun bağımsızlıklarını tanıması yönündeki planı için hazırlığa başladığını duyurdu.

Abhazya'da 1997 yılında yapılan referandumda halkın yüzde 97'si bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı.

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