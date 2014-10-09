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Dünya
Deutsche Welle

Rusya’dan tampon bölge uyarısı

Rusya, Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturulabilmesi için BM Güvenlik Konseyi kararının gerektiğini hatırlatarak aksi takdirde bu bölgenin meşru olmayacağını açıkladı.

09 Ekim 2014 23:47


Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede orduyu görevlendirmek için şart koştuğu güvenli bölge konusunda Rusya'dan uyarı geldi.

Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksander Lukaşeviç, Suriye'de bir tampon bölge oluşturmaya yönelik kararın BM tarafından onaylanması gerektiğini hatırlatarak “Bu tür bölgeler konusunda kararı BM Güvenlik Konseyi'nin vermesi gerekmektedir” diye konuştu.

Rus İnterfax haber ajansına göre, Lukaşeviç tampon bölge oluşturmaya yönelik bir ülke ya da bir koalisyon tarafından yapılacak tek taraflı bir girişimin meşru olmayacağını da vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ayrıca ABD'nin Suriye'de resmi onay olmadan gerçekleştirdiği hava saldırılarının radikal İslamcılar tarafından ‘radikal fikirleri daha da alevlendirmek için kullanılacağı' uyarısında bulundu.

Paris'te Lavrov -Kerry buluşması

Diğer yandan Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta salı günü Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geleceği kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sergey Lavrov ile John Kerry'nin 14 Ekim'deki buluşmada Ukrayna ve Suriye konularını ele alacakları bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip beş daimi üyesi arasında yer alan Rusya, Suriye'de Beşar Esad rejiminin en önemli destekçilerinden biri. Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde Batılı ülkelerin Esad rejimine karşı çıkarmak istediği sert kararları bloke etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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