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Dünya

Rusya'dan, Tahran'a nükleer toplantı talebi

Rusya'dan, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD, Rusya ve İran'ın masada olacakları toplantı talebi açıklaması geldi.

29 Haziran 2010 03:00

T24 - Rusya'dan, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD, Rusya ve İran'ın masada olacakları toplantı talebi açıklaması geldi.

"Türkiye ve Brezilya'nın Tahran yönetimiyle vardığı uranyum takası mutabakatı doğrultusunda" ifadesini kullanan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile birlikte, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na "Rusya, ABD, İran ve UAEK arasında bir toplantı yapılmasını önerdiklerini" açıkladı.

İsrail'de temaslarını sürdüren Lavrov, İran'ın bu öneriye olumlu yanıt vereceği ümidinde olduklarını belirterek, "İran'ın olumlu yanıt vermesi sayesinde durumun daha da kötüleşmesi önlenecektir" diye konuştu.

Lavrov, açıklamasında şöyle dedi:

"Brezilya ve Türkiye'nin girişimleri doğrultusunda, Rusya, ABD ile birlikte UAEK Başkanı nezdinde girişimde bulunarak, üç ülkenin (ABD, Rusya, İran) teknik uzmanlarının İran'daki deneysel reaktöre nükleer yakıt sağlanması olasılığını görüşmek üzere bir toplantı düzenlenmesini önerdi. Böylece, İran'ın da yüzde 20 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum üretmesine gerek kalmayacak."

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yeni yaptırım uygulanması kararını desteklemiş, ancak ABD ve AB'nin kendi yaptırım paketlerini uygulama yönünde harekete geçmesinden rahatsız olmuştu.


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