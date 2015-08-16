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Dünya

Rusya'dan Suriye'ye savaş uçağı

Rusya'nın Suriye’ye 6 adet MİG-31 tipi savaş uçağını teslim ettiğini açıklandı

16 Ağustos 2015 10:16

Rusya 2007 yılında anlaşmaya vardığı 8 MİG-31 tipi savaş uçağının 6 tanesini Suriye'ye teslim etti.

Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik'in  haberine göre uçaklar Suriye’nin başkenti Şam’daki Mezze askeri havaalanına indi. Yüksek irtifa önleme uçağı olarak bilinen MİG-31’ler sahip oldukları gelişkin radarlarla 200 kilometrelik bir hava sahasını kontrol altında tutabiliyor. Ana görevi yüksek irtifada keşif ve saldırı önleme olan MİG-31’ler dünyanın en hızlı savaş uçakları arasında yer alıyor.

Rusya, 2007 yılında Suriye’ye 8 adet MİG-31 satmayı kabul etmiş ancak daha sonra İsrail’in baskısıyla anlaşma rafa kaldırılmıştı. Bir süredir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yer almadığı bir çözüme ikna olmaya başladığı iddia ediliyordu. 

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