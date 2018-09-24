Rusya'dan Suriye'ye S-300 desteği

Rusya, Suriye ordusunun geçen hafta bir Rus uçağını yanlışlıkla düşürmesi sonrası bu ülkeye yeni bir füze savunma sistemi konuşlandıracağını açıkladı. Moskova, Suriye'nin mevcut füze savunma sistemlerini de yenileyecek.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, S-300 füze savunma sisteminin 2 hafta içinde Suriye'ye teslim edileceğini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Suriye'deki askeri personellerini korumak istediklerini, üçüncü bir ülkeyi hedef almadıklarını belirtti.

Kremlin ayrıca Şam rejiminin füze savunma sistemlerini Rus izleme ve klavuz sistemleriyle de donatacak.

ABD: Rusya kararını gözden geçirmeli

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Rusya'nın hamlesinin bölgede gerilimi artıracağı uyarısında bulundu.

John Bolton Moskova'ya, kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Suriye'den yapılan açıklamada ise "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı arayarak Suriye'nin füze savunma sistemlerini geliştireceklerini söyledi" denildi.

Geçen hafta Rusya'ya ait bir uçağı Suriye ordusu tarafından kazaen düşürülmüş, 15 Rus askeri ölmüştü.

Kremlin İsrail'i dolaylı da olsa uçağının düşürülmesinden sorumlu olmakla suçlamıştı. İsrail ise olaydan Suriye, İran ve Hizbullah'ı sorumlu tutuyor.

Daha önce Rusya'nın Suriye'de S-300 füze savunma sistemi konuşlandırmasına karşı çıkan İsrail, hava saldırılarının Suriye yönetimine tehdit oluşturmadığını savunuyor.

İsrail özellikle Hizbullah'a silah sevkiyatını önlemek için hava saldırılarının gerekli olduğunu vurguluyor.