Rusya’dan Suriye’ye için yeni adım

Fransa'nın ardından Suriye'ye ilişkin kendi tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sunan Moskova, ülkede özellikle de Halep'teki çatışmaların bir an önce sona erdirilerek tarafların bölgeye insani yardım ulaştırılmasını mümkün kılması gerektiğini vurguladı. Ancak önerilen tasarıda hava saldırılarına son verilmesi yönünde bir ifade yer almadı.

BM Güvenlik Konseyi öncelikle Paris'in Halep'teki tüm çatışmaların derhal sona erdirilmesi ve şehrin doğusunda sıkışıp kalan yaklaşık 275 bin kişiye acil yardım ulaştırılmasını öngören tasarıyı oylayacak.

Rusya şehrin doğusunu kontrol altında tutan muhaliflere karşı, Suriye rejimine özellikle hava operasyonlarıyla destek veriyor. Bu nedenle Rusya BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin'in Fransa'nın önerisine ‘‘hayır‘‘ diyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD-Rusya gerginliği

Öte yandan ABD ile Rusya'nın Suriye uzlaşmazlığı devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'yı Suriye rejimiyle birlikte sivilleri terörize etmekle suçlamıştı. Kerry, Suriye rejiminin Halep'teki hastaneleri bombalamaya devam etmesini sert bir dille eleştirmiş, ''Rusya ve Suriye hükümetinin neden hastaneleri, sağlık merkezlerini, kadın ve çocukları bombalamaya devam ettiklerini dünya kamuoyuna açıklamak zorunda olduklarını'' ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı, söz konusu eylemlerin bir savaş suçu işlenip işlenmediğinin araştırılmasını gerektirecek boyutlarda olduğunu da dile getirmişti.

Cuma gecesi Halep'te bir hastane daha vurulmuş, saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı.

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dw, reuters / SÖ, MT