-RUSYA'DAN SURİYE'YE DESTEK MOSKOVA (A.A) - 16.06.2011 - Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye karşı olası bir karar konusunda tutumunun değişmediği ve böyle bir girişime onay vermeyeceği bildirildi. Rsuya Dışişleri Başaklığı Sözcüsü Aleksandır Lukaseviç Rus haber ajansı İtar-Tass'a yaptığı açıklamada, Suriye'ye karşı bir kararı desteklemeyeceklerini belirterek, "New York'taki görüşmeler devam ederken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Astana'daki Şahghay İşbirliği Örgütü toplantısındaki açıklamasına dikkatinizi çekmek isterim. Lavrov, Güvenlik Konseyi'nde herhangi bir Suriye kararına karşı olduğumuzu söyledi" dedi. Suriye konusundaki tutumlarının kısa bir süre önce Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev tarafından belirlendiğini ifade eden Lukaşeviç, bu tutumlarının değişmediğinin altını çizdi. Lukaşeviç, Suriye'deki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Biz Suriyeli yetkililer tarafından önerilen diyaloğun çözüm için en uygun yol olduğuna inanıyoruz. Bunun, hem devletin hem toplumun daha da demokratikleşmesini sağlayacak demokratik reform yolunu daha da derinleştirmesini umuyoruz" diye konuştu. Suriye'deki durumun son derece gergin olduğuna dikkat çeken Lukaşeviç, "Medyada aşırıcı militanların sınır bölgelerinde belirli yerleşim yerlerini ele geçirmek için hem barışçıl protesto gösterileri hem de silah kullandığına ve bunun da çok sayıda sivilin, askerin hayatını kaybetmesine ve devlet kurumlarının tahribine neden olduğuna dair haberler gördük. Sonuçta yetkililer tüm bölgede kontrolü ele almış durumda" dedi. Lukaşeviç, İtar-Tass'ın sorusu üzerine BM Genel Sekreterliği'ne yeniden aday olan Ban Ki-Mun'u destekleyeceklerini söyledi.