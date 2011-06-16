T24 LogoT24 Logo
Dünya

RUSYA'DAN SURİYE'YE DESTEK MOSKOVA (A.A)

16 Haziran 2011 18:45

-RUSYA'DAN SURİYE'YE DESTEK MOSKOVA (A.A) - 16.06.2011 - Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye karşı olası bir karar konusunda tutumunun değişmediği ve böyle bir girişime onay vermeyeceği bildirildi. Rsuya Dışişleri Başaklığı Sözcüsü Aleksandır Lukaseviç Rus haber ajansı İtar-Tass'a yaptığı açıklamada, Suriye'ye karşı bir kararı desteklemeyeceklerini belirterek, "New York'taki görüşmeler devam ederken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Astana'daki Şahghay İşbirliği Örgütü toplantısındaki açıklamasına dikkatinizi çekmek isterim. Lavrov, Güvenlik Konseyi'nde herhangi bir Suriye kararına karşı olduğumuzu söyledi" dedi. Suriye konusundaki tutumlarının kısa bir süre önce Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev tarafından belirlendiğini ifade eden Lukaşeviç, bu tutumlarının değişmediğinin altını çizdi. Lukaşeviç, Suriye'deki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Biz Suriyeli yetkililer tarafından önerilen diyaloğun çözüm için en uygun yol olduğuna inanıyoruz. Bunun, hem devletin hem toplumun daha da demokratikleşmesini sağlayacak demokratik reform yolunu daha da derinleştirmesini umuyoruz" diye konuştu. Suriye'deki durumun son derece gergin olduğuna dikkat çeken Lukaşeviç, "Medyada aşırıcı militanların sınır bölgelerinde belirli yerleşim yerlerini ele geçirmek için hem barışçıl protesto gösterileri hem de silah kullandığına ve bunun da çok sayıda sivilin, askerin hayatını kaybetmesine ve devlet kurumlarının tahribine neden olduğuna dair haberler gördük. Sonuçta yetkililer tüm bölgede kontrolü ele almış durumda" dedi.  Lukaşeviç, İtar-Tass'ın sorusu üzerine BM Genel Sekreterliği'ne yeniden aday olan Ban Ki-Mun'u destekleyeceklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24