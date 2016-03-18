Rusya'dan Suriye'deki Kürtlere eleştiri



Rusya yönetimi, Suriyeli Kürtlerin müttefikleriyle birlikte ülkenin kuzeyinde federatif idari yapılanmaya gitme kararını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Moskova'da yaptığı açıklamada, ‘bu gibi kararların tek taraflı alınamayacağını' söyledi. Bu konuda müzakereler yoluyla karara varılabileceğini belirten Bogdanov, bu nedenle Rusya'nın Cenevre barış görüşmelerine Kürtlerin de katılmalarından yana olduğunu ifade etti.

Moskova yönetimi uzun süredir Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) de müzakerelere ortak edilmesini istiyor. Türkiye'nin baskısı nedeniyle PYD Cenevre'de şubat ayında başlayan dolaylı barış görüşmelerine davet edilmemişti.