Rusya'dan Suriye'de hava saldırısı

Rusya'nın Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlediği hava saldırısında 38 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yaptığı duyuruya göre Rusya, İdlib'in Zardana kasabasında dün akşam saatlerinde rejim karşıtlarına yönelik hava operasyonu düzenledi. Daha önce yapılan açıklamada 18 sivilin hayatını kaybettiği belirtilmişti fakat kurtarma çalışmaları boyunca enkaz altından çıkarılanlarla beraber sayı 38'e yükseldi. Ölenlerden beşinin çocuk olduğu bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi direktörü Rami Abdel Rahmane AFP'ye yaptığı açıklamada ''Bombaların evlerin molozları altından çıkan bedenlerle bilanço daha da ağırlaştı.'' ifadesini kullandı. Ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor.

Saldırıdan sonra bazı binalarda derin çukurlar oluştu, siviller yardım görevlilerine molozlar altında kalanların kurtarılması için yardım etti. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve yaralı yardım görevlileri yakındaki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'in büyük bir bölümü El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam örgütünün kontrolü altında bulunuyor.