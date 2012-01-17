-Rusya'dan Suriye konusunda yeni karar tasarısı NEW YORK (A.A) - 17.01.2012 - Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye konusunda yeni bir karar tasarısı sundu. Batılı diplomatlar, Rusya'nın yeni tasarısının içeriğinin henüz bilinmediğini, ancak Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkenin uzmanlarının tasarıyı bugün görüşeceğini belirtti. Güvenlik Konseyi, Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle Suriye'de yönetim karşıtı gösterilerin başladığı geçen Mart ayından bu yana bu ülkeyle ilgili karar alamadı. Rusya ve Çin, ABD'nin desteğiyle hazırlanan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin kınandığı ve yaptırım tehdidinde bulunulan karar tasarısını geçen Ekim ayında veto etmişti. Moskova ve Pekin yönetimleri Suriye'ye yaptırımlara karşı çıkıyor, aynı zamanda Esad'ın muhaliflerinin de kınanması gerektiği görüşünü savunuyor. Rusya, Aralık ayının ortalarında sunduğu bir Suriye karar tasarısıyla konsey üyelerini şaşırtmıştı. Karar tasarısında "Suriyeli yetkililerin orantısız güç kullandığından" söz edilmiş, Suriye hükümetine "ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkını kullananlara baskıdan vazgeçilmesi" çağrısında bulunulmuştu. Ancak tasarıda kınama sözü ya da yaptırımlar yer almamıştı. Rusya'nın bu tasarısı Batılı ülkelerin beklentilerini karşılamamakla birlikte, olumlu bir işaret olarak nitelendirilmişti. Batılı ülkeler tasarıda bazı değişiklikler yapılmasını önermişti. Yeni tasarıda bu değişikliklerin değerlendirilip değerlendirilmediği henüz bilinmiyor.