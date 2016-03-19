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Rusya'dan Sur ve Cizre çağrısı: Uluslararası mekanizmalar harekete geçmeli

"Kanıtlardaki vahşet çarpıcı bir etki yaratıyor"

19 Mart 2016 10:00

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Güneydoğu illerindeki insan hakları ihlallerinin titizlikle soruşturulması yönünde çağrı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayan Zaharova, "Russia Today (RT) televizyonunun Türk ordusunun yürüttüğü sözde terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili hazırladığı materyalleri dikkatli bir şekilde inceledik. Özellikle Sur ve Cizre'de elde edilen görüntüler ve görgü tanıklarının sunduğu kanıtlardaki vahşet çarpıcı bir etki yaratıyor" ifadelerini kullandı.

 

"Mekanizmalar önyargısız ve
objektif şekilde kullanılmalı"

 

"Aktarılanlara göre, sadece bir binada yaklaşık 150 kişi diri diri yakıldı. Şırnak'ta yaklaşık 500 sivil öldürüldü. Kitlesel insan hakları ihlallerine ilişkin her bilginin ve belgenin titizlikle soruşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Soruşturmanın yürütülmesi için uluslararası prosedürler ve mekanizmalar mevcut. Önemli olan, bu prosedür ve mekanizmaların önyargısız ve objektif bir şekilde harekete geçirilmesi" diye devam eden Zaharova, uluslararası toplumun dikkatinin bu olaylara çekilmesi konusunda İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası kuruluşlara büyük görev düştüğünün altını çizdi.

RT de, BM'ye çağrı yaparak, 'Türk ordusunun Güneydoğu illerinde Kürtleri kitleler halinde öldürdüğüne yönelik iddialar' hakkında bağımsız soruşturma başlatılmasını istemişti. RT, bu amaçla change.org sitesi üzerinde bir imza kampanyası başlatmıştı.

 

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