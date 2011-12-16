T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya’dan şaşırtan Suriye hamlesi

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'de şiddetin sona ermesi çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu.

16 Aralık 2011 02:00

T24 - Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'de şiddetin sona ermesi çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu. Askeri müdahale seçeneğini içermeyen tasarı, Batı'da şaşkınlık yarattı.
 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısıyla, Suriye'deki tüm taraflara derhal şiddete son verilmesi çağrısında bulunan Rusya, Esad rejiminden ülkede ifade özgürlüğüne izin verilmesini istedi. Tasarıda Rusya, Suriye'deki sivil ölümlerle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.


Rusya’nın BM’ye sunduğu bu tasarı, Suriye'deki rejime herhangi bir yaptırım içermiyor. Tasarıda, Esad rejimine askeri müdahale seçeneği kabul edilmiyor.



Washington memnun


BM Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisine sahip daimi üyelerinden olan Rusya’nın bu kararı Washington’u memnun etti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, bu kez Moskova ile birlikte hareket edebileceklerini umduğunu belirtti.


Clinton, “Ümit ediyoruz ki bu meselenin Güvenlik Konseyi’ne gitmesi gerektiğini ilk kez kabul eden Ruslarla bu kez birlikte çalışabiliriz. Sadece bu konuya yaklaşımlarımızda farklılıklar var ancak umuyoruz ki onlarla çalışabileceğiz” ifadelerini kullandı.



Batılı diplomatlar şaşkın


Batılı diplomatlar,  Rusya’nın Suriye'ye karşı tasar sunmasını şaşkınlıkla karşıladı. Metinde bazı değişiklikler talep etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de rejimi kınayan bir karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosuna takılarak ekim ayında reddedilmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24