Rusya’dan şaşırtan Suriye hamlesi

T24 - Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'de şiddetin sona ermesi çağrısında bulunan bir karar tasarısı sundu. Askeri müdahale seçeneğini içermeyen tasarı, Batı'da şaşkınlık yarattı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısıyla, Suriye'deki tüm taraflara derhal şiddete son verilmesi çağrısında bulunan Rusya, Esad rejiminden ülkede ifade özgürlüğüne izin verilmesini istedi. Tasarıda Rusya, Suriye'deki sivil ölümlerle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.



Rusya’nın BM’ye sunduğu bu tasarı, Suriye'deki rejime herhangi bir yaptırım içermiyor. Tasarıda, Esad rejimine askeri müdahale seçeneği kabul edilmiyor.

Washington memnun



BM Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisine sahip daimi üyelerinden olan Rusya’nın bu kararı Washington’u memnun etti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, bu kez Moskova ile birlikte hareket edebileceklerini umduğunu belirtti.



Clinton, “Ümit ediyoruz ki bu meselenin Güvenlik Konseyi’ne gitmesi gerektiğini ilk kez kabul eden Ruslarla bu kez birlikte çalışabiliriz. Sadece bu konuya yaklaşımlarımızda farklılıklar var ancak umuyoruz ki onlarla çalışabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Batılı diplomatlar şaşkın



Batılı diplomatlar, Rusya’nın Suriye'ye karşı tasar sunmasını şaşkınlıkla karşıladı. Metinde bazı değişiklikler talep etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de rejimi kınayan bir karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosuna takılarak ekim ayında reddedilmişti.





