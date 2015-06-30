Rusya'dan 'Şam'la işbirliği yapmadan Suriye'de savaş bitmez' çağrısı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, terör örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'nin önemli bir kısmında kontrolü ele geçirdiğini, koalisyon güçlerinin daha etkin mücadele için Şam yönetimi ile işbirliği yapmasının şart olduğunu söyledi.

TASS'a konuşan Uşakov, bölgede siyasi ve askeri inisiyatifi ele geçiren IŞİD'in KuzeyAfganistan, Libya, Orta Asya ve Kuzey Kafkasya'da eylemlerini artırdığını dile getirdi.

ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin sadece hava saldırıları ile etkin bir başarı ortaya koyamadıklarının görüldüğünü belirten Uşakov, "Suriye hükümeti ile Suudi Arabistan gibi krize dahil diğer ülkeler arasında iletişim kurulmalı" çağrısında bulundu.

Tehlikenin giderek yükseldiğine dikkat çeken Uşakov, IŞİD'e karşı mücadelede koordinasyon için anlaşmazlıkların bir tarafa bırakılmasını, Suriye'nin terörist gruplardan temizlenmesi ve hükümetin kontrolünün sağlanmasından sonra özgür parlamentoseçimlerinin yapılabileceğini belirtti.

Uşakov bu süreçte uluslararası gözlemcilerin denetiminde yapılacak seçimlerde Rusya'nın ve diğer ülkelerin de her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.