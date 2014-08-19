Rusya'dan otomobile ambargo tehdidi



Moskova merkezli Rus gazetesi "Vedomosti"de yayımlanan bir habere göre Kremlin, Batı'nın ek ekonomik yaptırımlara gitmesi halinde sert bir karşılık vermeye hazırlanıyor. Buna göre Rusya, Batılı ülkelerde üretilen otomobillere kısmen ya da tamamen ihracat yasağı getirilmesini inceliyor. Konunun henüz karar aşamasına gelmediği belirtildi.

Yasağın, Rusya'da montajı yapılan Batılı otomobilleri kapsamaması bekleniyor. Reuters haber ajansının haberle ilgili başvurduğu Rusya Sanayi Bakanlığı yetkilileri ile otomotiv şirketleri yetkilileri konuyla ilgili görüş bildirmekten kaçındı. Alman otomotiv üreticilerinden Volkswagen, Audi ve BMW Rusya'da üretim yapıyor. Mercedes'in üreticisi Daimler'in Rusya'da fabrikası bulunmuyor.

Rusya, başta tarım ve gıda ürünleri olmak üzere bir dizi ürünün ihracatını yasaklayarak Batı’nın ekonomik yaptırımlarına karşılık vermeye başlamıştı.