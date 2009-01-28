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Dünya

Rusya'dan Obama'ya zeytin dalı

Obama'ya zeytin dalı uzatmayı amaçlayan Rusya, Kaliningrad bölgesine füze yerleştirme planlarını askıya aldı

28 Ocak 2009 02:00

ABD'nin füze kalkanı projesine misilleme amacıyla Polonya sınırındaki Kaliningrad bölgesine füze yerleştirmeyi planlayan Rusya'nın, bu hazırlığını askıya aldığı bildirildi.

Rus İnterfaks ajansının, Genelkurmay Başkanlığı'ndan adını açıklamadığı bir yetkiliye dayanarak yayımladığı haberde, "Kalingrad'a İskender füzelerinin yerleştirilmesi planının askıya alındığı, bunun nedeninin de yeni ABD yönetiminin şu ana kadar Doğu Avrupa'ya füze kalkanı yerleştirilmesi konusunda bir adım atmaması olduğu" kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Rusya Federasyonu topraklarından ayrı olan Kaliningrad bölgesi daha batıda, Polonya sınırında, Baltık kıyısında bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, geçen yıl yaptığı açıklamada, ABD'nin Polonya'ya füze kalkanına bağlı tesisler kurması halinde kendilerinin de Kaliningrad'a İskender füzeleri yerleştirilebileceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Barack Obama pazartesi günü Medvedev ile bir telefon görüşmesi yapmış ve liderler, iki ülke ilişkilerini geliştirme konusundaki niyetlerini dile getirmişlerdi.

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