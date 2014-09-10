Rusya'dan nükleer başlıklı füze denemesi

Ukrayna krizi nedeniyle başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Rusya nükleer başlık taşıyan füze denemesi yaptı.

"Bulava" isimli füze Rusya'nın kuzeybatısındaki Beyaz Deniz'de denendi. Rusya benzer iki denemeyi daha planladığını da duyurdu.

Moskova Termal Teknoloji Enstitüsü'nün 1998'den bu yana yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirilen Bulava (SS-NX-30) 10 adet nükleer başlık taşıyabiliyor. Bulava'lar fırlatıldıktan sonra yükseklik ve hedef değişikliği yapabiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov, çok sayıda savaş başlığı taşıma özelliğine sahip "Bulava" füzesinin Beyaz Deniz'de bulunan "Vladimir Manomah" adlı nükleer denizaltıdan fırlatıldığını söyledi.

Nükleer başlıklı balistik füze denemesinin, denizaltının savaş sistemlerinin kontrolü programı çerçevesinde yapıldığını belirten Konaşenkov, füzenin başarılı bir şekilde ülkenin doğu ucundaki Kamçatka'da bulunan Kura poligonuna ulaştığını ifade etti.

Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 kat daha güçlü

"Bulava" adlı 12 metrelik füze, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasından 100 kat daha güçlü olduğu belirtildi.

Rusya 6 Eylül 2013'de "Aleksandr Nevskiy" adlı nükleer denizaltıdan yaptığı 19. denemesinde başarılı olamamıştı.