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Dünya

Rusya'dan Nikaragua'ya 'tanıma' kıyağı

Rusya, Kafkasya gerginliğinin ardından Moskova'nın yanında saf tutarak Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıyan Nikaragua'ya yardım elini uzatıyor

18 Eylül 2008 03:00

Rusya, Kafkas krizinin ardından Moskova'nın yanında saf tutarak Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıyan Nikaragua'ya yardım elini uzattı

Rusya, Soğuk Savaş dönemindeki müttefiki Nikaragua'daki solcu hükümete yardım önerisinde bulundu. Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Sechin, son kasırga felaketinde harap olan bölgelere yardım sözü verdiği Küba ziyaretinin ardından Nikaragua'ya geçti.

Sechin, Rusya'nın Nikaragua'yla "siyasi işbirliğini" artırmanın yanı sıra ticaret, enerji ve eğitim projelerini geliştirmek istediğini belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı'nın Latin Amerika'daki temasları, Moskova'nın  yıllardır uzak kaldığı bölgedeki etkisini artırma çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Devlet Başkanı Ortega eski Marksist gerilla


Eski Marksist bir gerilla olan Nikaragua'nın Devlet Başkanı Daniel Ortega ve partisi Sandinista ilk kez iktidara geldiği 1980'lerde, ABD destekli kontrgerillalara karşı savaşmıştı.

Sandinistler, 1990'daki seçimi kaybettikten sonra 2006 seçimlerinde yeniden iktidara geldi. Ortega'nın, ABD'nin bölgedeki "tahakkümüne" karşı açıklamaları ve Venezuela'nın solcu Devlet Başkanı Hugo Chavez ile ittifakı Washington'ı rahatsız ediyor.

Nikaragua en son da Kafkasya krizinde, ABD'nin Gürcistan'a desteği karşısında, Rusya'nın ardından Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıyan Venezuela ve Küba'nın yanında yer aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Chavez de, ABD'nin "arka bahçesi" Karayipler'in çevresinde bir Rus nükleer savaş gemisinin de katılacağı Moskova ile ortak askeri tatbikat planlıyor.

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