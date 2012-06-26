Rusya'dan NATO'ya Türk jeti uyarısı

Rusya Disisleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Gruşko, NATO'nun Suriye konusundaki gerginliği daha da artıracak ve 16 aydır devam eden krizin çözümü için harcanan uluslararası çabanın altını dinamitleyecek bir adım atmamasını umut ettiklerini söyledi.

Rusya'nın NATO temsilcisi olması beklenen Gruşko, Rus RİA Novosti ajansına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin NATO'ya 4. Madde başvurusu Suriye çevresindeki gerginliğin artması olasılığı acısından son derece alarm verici" görüşünü savundu.

Gruşko, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması için uluslararası topluluğun her türlü çabayı harcaması gerektiğini de belirterek, "Süreç üzerindeki kontrol BM Güvenlik Konseyi'nde olmalı" diye konuştu.

NATO toplanıyor

Bu arada NATO üyesi 28 ülkenin büyükelçileri (Kuzey Atlantik Konseyi) Türkiye'nin talebiyle yarın TSİ 11.00'de Suriye gündemiyle toplanacak.

Rutin görevdeki silahsız askeri uçağının 22 Haziran'da Akdeniz'in uluslararası sularındayken Suriye tarafından düşürülmesi üzerine Ankara, NATO Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca istişarelerde bulunmak için NATO'yu toplantıya çağırdı.

NATO'yu kuran 1949 tarihli Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi, üye ülkelerden herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiği görüşüne sahip olması halinde tüm üyelerin birlikte istişare yapmasını öngörüyor.

Antlaşmanın toplu savunmayı içeren ve NATO tarihinde sadece 11 Eylül saldırılarının ardından işletilen 5'inci maddesi ise herhangi bir üyeye silahlı saldırıya tüm İttifak'a yapılmış gibi ortak cevap verilmesini düzenliyor.

4'üncü madde kapsamında NATO'yu toplayan Türkiye, ihtiyaç hissetmesi halinde 5'inci maddeye başvurma hakkını saklı tutuyor.

Türk tarafı, yarınki toplantıda Suriye'nin düşürdüğü askeri uçakla ilgili müttefiklerine detaylı bilgi verecek ve atılacak cevabi adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Suriye'yi kınayan, yükümlülükleri konusunda uyaran ve Türkiye'ye destek veren bir açıklama yapması bekleniyor.