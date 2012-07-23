Rusya'dan NATO'ya nükleer rest!

ABD ve NATO'nun Avrupa'da kurmakta olduğu füze kalkanına "Size etkili bir cevabımız var" diyen Rusya, nükleer başlık taşıyabilen İskender-M füzelerinin seri üretimine başladı.

Moskova yakınlarında füzenin geliştirildiği askeri mühendislik bürosunu ziyaret eden Medvedev, “Rusya’nın savunma gücünü artırmak ve silahlarımızı günümüzün modern seviyesine çıkartmak için bir dizi program başlatacağımızı önceden ilan etmiştik. Şimdi pratik adımlardan birini atıyoruz. Askeri üretim yapan 17 fabrikaya 24 milyar ruble (yaklaşık 750 milyon dolar) bütçeden para ayırarak bizim ünlü İskender-M füzelerini seri üretime koyuyoruz. Seri üretilecek İskender-M'lerin ne kadar üretileceğini savunmamızın ihtiyaçları belirleyecek" dedi.

Sovyetler döneminde geliştirilen İskender füzesinin modernize edilmiş hali olan şimdiki İskenden-M, 500 kilometrelik menzille taktik füze silahı sayılıyor. NATO sınıflandırmasına göre “SS-26 Stone” adını taşıyan füze, klasik başlığın yanı sıra 10 kilotonluk nükleer başlık da taşıyabiliyor. Füzenin hedefe ulaştırılması biçimi ise yönetilebilen balistik model ile gerçekleştiriliyor. ABD ile Rusya arasında füze kalkanı pazarlığı geçen yıl tıkandığında Moskova bu füzeleri batı ülkeleriyle güneyde Türkiye istikametine yerleştirileceğini ilan etmişti.