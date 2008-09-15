T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusya'dan müjdeli haber

Türkiye ile yaşanması muhtemel gaz krizi konusunda Rus yetkililer açıklama yaptı: “Türkiye’nin gazını kesmeyiz güvenli tedarikçi olmayı sürdürürüz.”

15 Eylül 2008 03:00

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın, Türkiye başta olmak üzere ortakları için güvenli enerji tedarikçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

Büyükelçilik, son günlerde Batı ve Türk medyasında yer alan “Rusya kendi amaçları doğrultusunda Türkiye’nin enerji bağımlılığını Türkiye’ye karşı kullanacak”, “Cevabi tedbir olarak Türkiye’ye yapılan gaz sevkıyatlarını azaltarak tepkisini gösterecek” şeklindeki haber ve yorumlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya-Türkiye ilişkilerinin son dönemde çok dinamik bir şekilde geliştiği kaydedildi ve Türkiye’nin Rusya’nın en büyük ticaret ortağı haline geldiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin Rusya’nın en büyük üçüncü gaz müşterisi olduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

Türkiye’nin, Rusya’nın 3. (Almanya ve İtalya’dan sonra) büyük doğalgaz alıcısı olduğunu göz önünde bulundurarak Rusya’nın da sözü edilen karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine Türkiye kadar ihtiyaç duyduğunu söylemek tam yerinde olacaktır. Biz, Türkiye gibi partnerlerimize çok büyük önem vermekteyiz. Rus tarafı bu konuda siyasi ve jeopolitik düşüncelere göre değil, ticari ve ekonomik düşüncelere göre hareket etmektedir. Rusya, Türkiye başta olmak üzere ortakları için güvenli enerji tedarikçisi olmaya devam edecektir. Türkiye gibi ortaklarımıza büyük önem veriyoruz.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24