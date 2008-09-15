Rusya'dan müjdeli haber

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın, Türkiye başta olmak üzere ortakları için güvenli enerji tedarikçisi olmaya devam edeceği belirtildi.



Büyükelçilik, son günlerde Batı ve Türk medyasında yer alan “Rusya kendi amaçları doğrultusunda Türkiye’nin enerji bağımlılığını Türkiye’ye karşı kullanacak”, “Cevabi tedbir olarak Türkiye’ye yapılan gaz sevkıyatlarını azaltarak tepkisini gösterecek” şeklindeki haber ve yorumlara ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, Rusya-Türkiye ilişkilerinin son dönemde çok dinamik bir şekilde geliştiği kaydedildi ve Türkiye’nin Rusya’nın en büyük ticaret ortağı haline geldiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin Rusya’nın en büyük üçüncü gaz müşterisi olduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:



Türkiye’nin, Rusya’nın 3. (Almanya ve İtalya’dan sonra) büyük doğalgaz alıcısı olduğunu göz önünde bulundurarak Rusya’nın da sözü edilen karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine Türkiye kadar ihtiyaç duyduğunu söylemek tam yerinde olacaktır. Biz, Türkiye gibi partnerlerimize çok büyük önem vermekteyiz. Rus tarafı bu konuda siyasi ve jeopolitik düşüncelere göre değil, ticari ve ekonomik düşüncelere göre hareket etmektedir. Rusya, Türkiye başta olmak üzere ortakları için güvenli enerji tedarikçisi olmaya devam edecektir. Türkiye gibi ortaklarımıza büyük önem veriyoruz.

