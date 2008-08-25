Rusya'dan Moldova'ya: Gürcistan'ı örnek alma

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Moldova'ya Trans-Dinyester bölgesindeki sorunu, Gürcistan gibi güç kullanarak çözme "hatasına düşmeme" uyarısında bulundu.



Medvedev, Rusya'nın sayfiye kenti Soçi'de Moldova Devlet Başkanı Vladimir Voronin ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Kendi ifadeleriyle Gürcü liderler 'bilyelerini' (Güney Osetya ve Abhazya) kaybettikten sonra tüm sorunlar daha da kötü hale geldi ve askeri çatışma ortaya çıktı" dedi.



Bunun herkese karşı 'çok ciddi bir uyarı' olduğunu ifade eden Medvedev, "Bence mevcut tüm çatışmalara bu bağlamda yaklaşmalıyız" diye konuştu. Trans-Dinyester sorununun çözümünü görüşme konusunda anlaştıklarını kaydeden Medvedev, "Bence bunu bugün yapmak için iyi bir neden var.



Çözüme ulaşma konusunda çok umutluyum" dedi.Voronin de yaptığı konuşmada, "dondurulmuş çatışmaların" her an patlamaya hazır volkan gibi olduğuna dikkat çekerek, "Bu yüzden de bu tip şeylerin ülkemizde tekrarlamamasını sağlayacak akıllılığı göstermek için başka yerlerde olanları hesaba katmanın yararlı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



Analistler, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlıklarını tanıma başvurusunu kabul ettiği toplantılarının Voronin-Medvedev görüşmesiyle aynı güne denk geldiğine dikkat çekerek, Rusya'nın Moldova'nın Trans-Dinyester bölgesinin bağımsızlığını tanımasının bu ülke için

"kabus" anlamına geleceğini kaydettiler.



Moldova ve ayrılıkçı bölgesi Trans-Dinyester arasındaki çatışmaların sona ermesi için 1990'lı yıllarda bölgeye barış gücü askeri gönderen Rusya, Moldova ve Trans-Dinyester arasında sorunun çözümü için arabuluculuk yapıyor.