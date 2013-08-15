Rusya'dan Mısır'a itidal çağrısı

Rusya, Mısır'ın tüm siyasi güçlerine gerginliğin artmaması ve yeni ölümlerin yaşanmaması için itidalli ve temkinli olma çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da ülkeyi politik iç krize doğru sürükleyen tehlikenin tırmandığı belirtilerek, "Mısır’ın yaşadığı bu zor dönemde, ülkenin tüm siyasi güçlerini itidalli ve temkinli olmaya, gerginliğin artmaması ve yeni ölümlerin yaşanmaması için Mısır'ın yüksek ulusal çıkarlarına uygun hareket etmeye çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Mısır'da demokratik yenilenmenin ve reformların devam edebilmesinin, ulusal uzlaşma temelinde siyasi sürecin yeniden başlaması ile elde edilebileceğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

"14 Ağustos sabahı Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler yandaşlarınca doldurulan meydanları boşaltmak için operasyon başlattı. Ulaşan bilgiler, protestocuların bir bölümünün uzaklaştırıldığı ve operasyonlar devam ettiği yönünde. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Çıkan olaylarda protestoculardan ve güvenlik güçlerinden ciddi can kayıpları yaşandı. Ayrıca, Mısır'da Kıpti Hristiyanlarının iki kilisesine radikal gruplar tarafından saldırıldığı bildirildi."

Mısır'daki Rus vatandaşlarına uyarı

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da bulunan vatandaşlarını, protestoların yaşandığı meydanlara gitmemeleri ve turizm alanları dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca Rusya, Mısır'da bulunan diplomatik temsilcilklerinde kabul işlemlerini, vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atmamak için iki gün boyunca durdurduğunu açıkladı.