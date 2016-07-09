Rusya'dan misilleme; iki ABD'li diplomat sınır dışı edildi

ABD’nin iki Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ABD’li diplomatın sınır dışı edildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan FSB'den bir güvenlik görevlisinin ABD'li bir diplomata 'saldırdığı' iddiasıyla, 2 Rus diplomatı sınır dışı ettiklerini söylemişti.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; Rus diplomatların sınır dışı edildiği bilgisini doğrulayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, buna misilleme olarak ABD’nin Rusya Büyükelçiliği'nde görevli iki ABD'li diplomatın Rusya’dan sınır dışı edildiğini ve bu diplomatların ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini belirtti.

ABD’nin bu adımını ‘düşmanca’ olarak niteleyen Ryabkov, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nden iki diplomatın kentten ayrıldığını şöyle açıkladı: “Diplomatik misyonlarına uygun olmayan faaliyetlerinden dolayı istenmeyen kişi ilan edildiler. Söz konusu kişiler olayda adı geçen ‘gece holiganı’ ve bir başka CIA görevlisi.”

Basında ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) bir güvenlik görevlisinin, gece saatlerinde içeriye girmeye çalışan ABD’li bir diplomatla fiziksel münakaşa yaşadığı iddiaları yer almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise gece içeriye girmeye çalışan kişinin bir CIA çalışanı olduğunu ve asıl saldırganın bu kişi olduğunu söylemişti.