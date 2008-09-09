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Dünya

Rusya'dan misilleme: Boğaz'ı mayınlayalım

Rus basını Türkiye’nin Kafkasya Paktı önerisini aniden manşete çıkarırken, sertlik yanlıları 'Boğazları mayınlayalım' dedi.

09 Eylül 2008 03:00

Rus basını Türkiye’nin “Kafkasya Paktı” önerisini aniden manşete çıkardı ve ABD’ye karşı iki ülkenin bölgede birlikte çalışabileceği temasını işlemeye başladı. Moskova’daki sertlik yanlıları ise ABD gemilerini engellemek için İstanbul Boğazı’nın mayınlanmasını önerdi.

Kommmersant, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Erivan ziyaretiyle Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Azeri meslektaşı Elmar Mamedyarov’la dün Moskova’da yaptığı görüşmeyi, “Rusya ve Türkiye, Kafkas Paktı’nı gerçekleştirmek için harekete geçti” diye yorumladı. Milliyet'in haberine göre gazete, Gül’ün Ermeni meslektaşı Serj Sarkisyan’ı platforma katılması için ikna etmeyi başardığını belirtti ve “Bir ittifak oluşturulursa Kafkasya’da Moskova ile Ankara güçlenir, Washington ise zayıflar” diye yazdı. 

>> ABD Rusya ile dalga geçti

>> Rus gemileri Karayipler'de

Gazete, platformun hayata geçirilmesinde bir sonraki aşamının Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’in Azeri ve Ermeni liderleri masaya oturtması olabileceğini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çatısı altındaki görüşmelerin tersine Moskova’nın doğrudan aracı rolü üstleneceğini bildirdi.

Boğazı mayınlayalım!

İzvestiya ise manşet haberinde Amerikan savaş gemilerinin Karadeniz’e girmesini engellemek amacıyla alınabilecek askeri önlemleri araştırdı ve “Türk sultanlarının yaptığı gibi Boğaz’a zincir çekmek gerekmiyor, artık başka yollar var” diye yazdı.

Moskova kruvazörünün Boğaz’ı geçen Amerikan ve NATO gemilerine karşı kullanılabileceğini ya da Akdeniz’e çok amaçlı nükleer denizaltılar gönderilebileceğini belirten İzvestiya, “Bir diğer seçenek ise 1916 yılında Rus Amiral’in yaptığı gibi Boğazı mayınlamak. O zaman ne Türk ne de Alman gemileri Karadeniz’e girmeye cesaret edememişti. Ya da Boğaz’ı kapatmak için eski gemiler batırılabilir” diye yazdı.

Karadeniz filosunun eski komutanı Eduard Baltin’in “Askeri seçenek zayıf bir olasılık” sözlerini aktaran gazete, Türkiye ile Rusya’nın Montrö Sözleşmesi’nden çekilebileceğini ileri sürdü. İki ülkenin imzalayacakları bir belgeyle Boğazları ortaklaşa yönetebileceğini savunan gazete, bu durumda ABD’nin zor durumda kalacağını belirtti ve “Türk tarafının bu senaryoya sıcak bakabileceğini ima ettiğini öğrendik” diye yazdı.

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