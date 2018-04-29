Rusya'dan mesajlaşma uygulaması Telegram'a yasak

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme Rusya'da mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklanması kararı aldı.

Karar, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) şikâyeti üzerine geldi.

Kurum, mesajlaşma uygulamasının şifre kodlarını Rusya Federal Güvenlik Servisi'yle (FSB) paylaşmadığı için Telegram'ı mahkemeye vermişti.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, gizlilik yasası uyarınca şifre kodlarını istihbarat teşkilatına vermenin anayasanın ihlali olacağını söylüyor.

Rus güvenlik birimleri ise, 'potansiyel teröristler'e erişmeleri gerektiği gerekçesiyle mesajlaşma uygulamasına erişim hakkı talep ediyor.

Mahkemenin Telegram'a koyduğu yasağın, birkaç hafta içinde, temyiz süreci tamamlanınca yürürlüğe gitmesi bekleniyor.

2013 yılında uygulamaya giren Telegram'ın dünya genelinde 200 milyon kullanıcısı var.

Uygulamada, mesaj ve video paylaşımı için 5000 kişilik gruplar kurulabiliyor.

Telegram özellikle siyasi aktivistler arasında popüler ama istihbarat birimleri, cihatçıların da uygulamayı kullandığını söylüyor.

Rusya'nın istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi FSB, 2017 yılı Eylül ayında Telegram'dan şifreleri istemişti. Talep reddedilince Rus güvenlik birimleri Telegram'ı mahkemeye verdi.

Telegram'ın kurucusu Durov geçen yıl yapılan bu taleple ilgili yanıtında şifreleri vermenin 'teknik olarak mümkün olmadığını' ve anayasanın ihlali sayılacağını ifade etmişti.