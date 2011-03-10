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Dünya

RUSYA'DAN LİBYA'YA SİLAH AMBARGOSU MOSKOVA (A.A)

10 Mart 2011 12:16

-RUSYA'DAN LİBYA'YA SİLAH AMBARGOSU MOSKOVA (A.A) - 10.03.2011 - Rusya Devlet başkanı Dimitriy Medvedev, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik yaptırımlarına Rusya'nın da katılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Medvedev'in Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayı öngören kararnameyi imzaladığı belirtilerek, kararnamenin Libya'ya silah, mühimmat ve askeri malzeme satışını yasakladığı kaydedildi. Rus devlet şirketi olan "Rus Teknolojileri" Başkanı Sergey Çemizov geçen hafta yaptığı açıklamada, yaptırımlar yüzünden Rusya'nın Libya'ya silah satışındaki kaybının yaklaşık 4 milyar dolar civarında olacağını söylemişti. Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Kommersant da geçen hafta yayımladığı haberde, Rusya'nın Libya ile şu anda 2 milyar dolarlık bir silah satışı sözleşmesi olduğunu belirterek, Rusya'nın Libya'ya 1,8 milyar dolar değerinde askeri savaş uçağı ve hava savunma füzeleri satma anlaşmasının da tamamlamak üzere olduğunu vurgulamıştı.

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