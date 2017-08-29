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Dünya

Rusya'dan Kuzey Kore'ye çağrı

"Rusya, BMGK'nın alacağı kararlara bağlı kalacaktır"

29 Ağustos 2017 20:07

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore’ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına tümüyle uyma çağrısı yaparak, "Rusya da Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözümünde BMGK'nın alacağı kararlara bağlı kalacaktır" dedi.

Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan ile Abu Dabi’deki görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni füze denemesinin ardından Kuzey Kore’ye BMGK kararlarına tümüyle uyma çağrısı yapan Lavrov, "Kuzey Kore’nin yeni füze denemesinin istişare edileceği bir sonraki BMGK toplantısında da Rusya bu prensipleri göz önünde bulundurarak konseyin alacağı kararlara bağlı kalacaktır" diye konuştu.

Kuzey Kore'nin bu sabah fırlattığı ve orta menzilli olduğu tahmin edilen balistik füze Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

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