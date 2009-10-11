Rusya'dan kristal stadyum

Rusya, 2014 yılında ev sahipliği yapacağı Kış Olimpiyatları'nda gerçekten iddialı bir stadyum ile ilgiyi üzerine çekmeye çalışacak.



40,000 kişilik kapasitesi, kışa özgü teması ve kristalin cazibesi ile Sochi'de yapılması planlanan Kış Olimpiyatları bütün gözleri üzerine çekecek gibi. Özellikle gece boyunca ışıklandırmaları ile şahane bir atmosferin oluşturulmasında iddialı görünen Populous firması bu stadın yapımını üstleniyor.



Sizlerde Rusya'nın Sochi şehrinde yapılması beklenen ve Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Kristal Stadyum tasarımı ile ilgili daha fazla görüntüye göz atmak istiyorsanız galerimizi ziyaret etmenizi öneriyoruz.