-RUSYA'DAN KORKAN UKRAYNA ABD'DEN GÜVENCE İSTEMİŞ ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Wikileaks'te yayımlanan ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarına göre, Rusya'nın Gürcistan müdahalesinden sonra ülkesine de müdahale edebileceğinden korkan Ukrayna, ABD'den güvence istedi. Wikileks'te yayımlanan ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Askeri Teknik İşbirliği ve Silahların Kontrolü Başkanı Aleksandr Nikonenko ile ABD Dişişleri Bakanının Uluslararası Güvenlik ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesinden sorumlu yardımcısı Vann H. Van Diepen'in baş başa görüşmesinin detaylarını içeren belgede, Rusya'nın Osetya sorunu nedeniyle Gürcistan'a askeri müdahalede bulunmasının Ukrayna tarafından, ülkelerine yönelik bir tehdit olarak algılandığı ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine kadar ABD'den ek güvenlik teminatı istediği belirtiliyor. Belgede, Nikonenko'nun, Ukrayna'nın füze savunma sistemi uzmanlarına sahip olduğu ve füze savunma sistemi konusundaki işbirliğinin, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinde Ukrayna'nın yerini teyit edeceğine yardımcı olacağını vurguladığı yer alıyor. Belgelere göre, Diepen'in, Ukrayna'nın 1994 Budapeşte anlaşmasından doğan güvenlik haklarının olduğunu ve ABD'nin bu güvencenin garantörleri arasında bulunduğunu hatırlatması üzerine Nikonenko, "ABD'nin Budapeşte anlaşmasından doğan güvencesinden emin olduklarını, ancak Rusya'nın taahhütlere uyacağından ciddi endişe duyduklarını" kaydetti. Belgede, Nikonenko'nun Karadeniz filosu ve üsteki asker sayısıyla ilgili endişelerini dile getirdiği ve Rusya'nın Karadeniz üssünü Ukrayna'ya müdahale için kullanacağından endişe ettiklerini aktardığı belirtiliyor.